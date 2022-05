Santos Silva aceitou convite para ir a Kiev "logo que seja oportuno"

© Tiago Petinga/Lusa

O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, aceitou o convite do homólogo ucraniano para visitar Kiev quando houver condições para tal.

"Aceitei o convite para me deslocar proximamente à Ucrânia", confirmou Santos Silva no Parlamento, depois de uma reunião por videoconferência com Ruslan Stefanchuk que demorou pouco mais de meia hora.

Questionado sobre o momento da visita, apontou apenas que acontecerá "logo que seja oportuno e que as condições o permitam" e que a visita "será tratada com a eficiência e discrição necessárias".

Na chamada desta tarde, o líder do parlamento ucraniano agradeceu também a António Costa "a prontidão com que o primeiro-ministro de Portugal aceitou o convite que lhe foi dirigido pelo seu homólogo".

Questionado se, nessa deslocação, será acompanhado por deputados, respondeu: "As deslocações que o presidente da Assembleia faz são deslocações que envolvem não apenas o presidente, mas delegações parlamentares".

