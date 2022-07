Santos Silva convida Marcelo para comemorar 2.º centenário da Constituição

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva © António Pedro Santos/Lusa

Augusto Santos Silva pediu 15 minutos, mas Marcelo Rebelo de Sousa ofereceu-lhe um almoço de hora e meia. À saída do encontro, o presidente da Assembleia da República limitou-se a dizer que foi ao Palácio de Belém para convidar o Presidente da República a estar presente numa sessão solene, em setembro, para comemorar os 200 anos da primeira Constituição.

"Tinha pedido, na semana passada, 15 minutos ao Presidente da República e teve a amabilidade de transformar esses 15 minutos num almoço muito agradável, como suporão. O objetivo é muito simples: tratava-se de, em nome da Assembleia da República, convidar o Presidente a estar presente na sessão solene, com a qual vamos comemorar no próximo dia 23 de setembro, o segundo centenário da aprovação a primeira Constituição portuguesa, a Constituição de 1822. O Presidente da República aceitou esse convite, portanto a diligência está feita e com todo o sucesso", revelou Santos Silva.

Ouça as declarações do presidente da Assembleia da República 00:00 00:00

O presidente da AR foi ainda questionado sobre outros assuntos, nomeadamente o facto de André Ventura ter pedido uma audiência a Marcelo por causa do seu comportamento, mas a resposta foi exatamente a mesma, remetendo para o convite para a sessão solene de setembro.

O encontro, no Palácio de Belém, aconteceu dois dias antes da audiência do líder do Chega, André Ventura, marcada para sexta-feira, de acordo com o partido.

André Ventura disse que pretende abordar nessa audiência com o Presidente da República o que considera ser a "falta de isenção e independência" do presidente da Assembleia da República na condução dos trabalhos no parlamento, relativamente ao grupo parlamentar do Chega.

Antes da chegada de Santos Silva ao Palácio de Belém, às 13h00, fonte da Presidência referiu aos jornalistas que o almoço entre as duas mais altas figuras do Estado português é uma tradição que Marcelo Rebelo de Sousa tem antes das férias parlamentares, e que também cumpriu com o anterior presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.