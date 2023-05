Santos Silva convida Zelensky a visitar Portugal e discursar no Parlamento

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, visitou a Ucrânia esta semana © Sergey Dolzhenko/EPA

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, convidou o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a visitar Portugal e discursar no Parlamento. A revelação foi feita pelo próprio Santos Silva, esta sexta-feira de manhã, em plenário.

"Convidei o Presidente da Ucrânia a visitar Lisboa e a dirigir-se também em sessão plenária ao nosso Parlamento. Fi-lo, como disse, ao abrigo dos poderes que tenho, mas ciente de que teria a imensa maioria do Parlamento comigo quando formulei esse pedido. Foi imediatamente aceite", revelou Santos Silva.

O presidente do Parlamento adiantou também que ofereceu à Ucrânia a ajuda dos serviços da Assembleia da República no processo de candidatura e adesão do país à União Europeia. Na terça e quarta-feira, Augusto Santos Silva esteve em visita à capital ucraniana, onde se encontrou com o Presidente Zelensky. Uma visita em que foi acompanhado por representantes dos grupos parlamentares, mas da qual deixou de fora o Chega e o PCP.

Durante esta visita, o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, apelou às empresas portuguesas para que invistam no país, para ajudarem na reconstrução do país após a guerra.

"Convidei as empresas portuguesas a investirem agora no nosso país, porque a recuperação da Ucrânia será o maior projeto desde a Segunda Guerra Mundial", disse Shmygal, que admitiu esperar o apoio de Lisboa para a "integração europeia da Ucrânia e para as aspirações de uma integração euro-atlântica".

O chefe do Governo ucraniano expressou ainda a sua gratidão às autoridades portuguesas pelo apoio financeiro, humanitário e de sanções contra a Rússia.

Pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 8.709 civis mortos e 14.666 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.

