© EPA/Stephanie Lecocq

Por Francisco Nascimento 23 Outubro, 2022 • 12:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, destaca Adriano Moreira como "uma grande figura da democracia", apesar de ministro do Governo de Salazar. Em declarações à TSF, Santos Silva fala "num legado muito rico e muito denso" de Adriano Moreira, sublinhando que foi a "democracia que melhor o compreendeu".

"Houve um bom casamento entre Adriano Moreira e a democracia", disse, lembrando que "foi a democracia que o fez deputado e líder partidário". Além disso, a segunda figura do Estado recordou ainda os "estudos na área de defesa nacional" que tiveram uma "grande influência no nosso posicionamento estratégico".

Santos Silva considera que Adriano Moreira "deixa-nos contribuições muito importantes, na ação política e no pensamento político", lembrando as várias contribuições que teve na imprensa, com artigos de opinião.

Também nas redes sociais, com uma mensagem no Twitter, Augusto Santos Silva escreveu que a democracia "soube reconhecer e integrar" Adriano Moreira, que deixou o Governo salazarista em cisão com António de Oliveira Salazar.

"Ajudou a democracia a situar-se na continuidade histórica de Portugal", acrescentou a segunda figura do Estado.

Adriano Moreira morreu este domingo, aos 100 anos. Celebrou o 100. º aniversário a 6 de setembro, ocasião em que foi homenageado pelo Presidente da República que o classificou como como um homem com "traços de génio" que chegou sempre cedo ou tarde demais.