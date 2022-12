Santos Silva destaca "gesto fundacional da resignação" de Bento XVI

© Tiago Petinga/Lusa

Por Francisco Nascimento 31 Dezembro, 2022 • 11:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa mensagem para "homenagear a memória" do Papa Emérito, o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, destaca "a estatura intelectual e o gesto fundacional da resignação".

Na emissão especial da TSF, o presidente da Assembleia da República resume o legado de Bento XVI "em três aspetos", lembrando a resignação em 2013, quando o Bento XVI "percebeu que a sua vida estava a chegar ao fim".

Augusto Santos Silva recorda Bento XVI na TSF 00:00 00:00

O gesto do Papa Emérito "marcará o futuro próximo da Igreja Católica", na opinião de Santos Silva, "e pode voltar a acontecer" já que "as organizações têm de evoluir e cada um tem de ter consciência das suas condições". Santos Silva refere-se, por exemplo, à situação débil com que João Paulo II terminou o seu pontificado.

"Cada um tem de perceber quando as suas condições físicas e psicológicas já não aconselham que se continue com tarefas tão exigentes como esta. Mas o que mais valorizo no gesto de Bento XVI é a absoluta liberdade com que ele o fez", afirma.

Além da resignação, o presidente da Assembleia da República lembra que foi no pontificado de Bento XVI que começaram as denúncias de pedofilia, com o Papa "a usar de alguma firmeza a responder a esse desafio" num momento difícil da Igreja.

A "estatura intelectual" é outro aspeto de destaque, já que era "um dos expoentes do pensamento católico" e "um profundo conhecedor da teologia" com um traço "bastante conservador".

Também nas redes sociais, Santos Silva escreve que a morte do Bento XVI "mergulha em luto profundo a Igreja Católica e os seus fiéis".

"A morte de Bento XVI mergulha em luto profundo a Igreja Católica e os seus fiéis. Homenageio a sua memória, destacando a estatura intelectual e o gesto fundacional da resignação", lê-se na nota.

Joseph Ratzinger foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser emérito da diocese de Roma. Morreu este sábado, aos 95 anos.

Notícia atualizada às 11h19