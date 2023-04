Santos Silva e reunião com CEO da TAP: "Não se repetirá, porque as pessoas vão aprendendo"

Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República © Estela Silva/Lusa (arquivo)

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, considera que episódios como a reunião da presidente-executiva da TAP com elementos do grupo parlamentar do PS e membros do Governo na véspera de uma audição parlamentar não vai voltar a repetir-se e pede que se distinga o caráter político do técnico.

"A minha recomendação é que se distinga bem o que é o caráter político e o caráter técnico. Nas reuniões de natureza política, devem participar pessoas que estão investidas em funções políticas. É também muito importante que sejam preservadas as relações institucionais. O nível de informalidade, como se as pessoas se conhecessem, mesmo que aconteça, não deve ser misturado com a natureza de uma relação institucional", disse Augusto Santos Silva aos jornalistas em Tábua, onde participou na celebração dos 170 anos do município.

Por isso, o Presidente da Assembleia da República acredita que não voltará a acontecer: "Este é um episódio que julgo que não se repetirá, porque as pessoas vão aprendendo."

Augusto Santos Silva garante que não teve conhecimento dessa reunião. "Eu não participo nas atividades do meu grupo parlamentar, a não ser as jornadas parlamentares", assegura.

"Do ponto de vista institucional, a mim compete-me promover a constituição das comissões parlamentares que são objeto de aprovação do plenário e acompanhar e incentivar os seus trabalhos", explica Augusto Santos Silva, defendendo que as relações entre o Presidente da República e o Parlamento "não podiam ser melhores".