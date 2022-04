Santos Silva interrompe Ventura e é aplaudido de pé, "passo importante" para Kiev rumo à UE e outros destaques TSF

© Miguel A. Lopes/Lusa

Esta sexta-feira ficou marcada pelo encerramento do debate do Programa do Governo e, na sequência de uma intervenção em que André Ventura criticou a comunidade cigana, generalizando, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, interrompeu o líder do Chega para afirmar que "não há atribuições coletivas de culpa em Portugal". Acabou aplaudido prolongadamente de pé todos os deputados, exceto os do Chega.

Esta tarde, a moção de rejeição do Programa do XXIII Governo Constitucional, também apresentada pelo Chega, foi rejeitada, contando apenas com os votos favoráveis dos deputados do partido proponente.

Numa visita a Kiev, a presidente da Comissão Europeia foi, esta sexta-feira recebida pelo Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Em conferência de imprensa, Von der Leyen entregou um questionário ao líder ucraniano que faz parte do início do processo de adesão do país à UE.

Em Bucha, em breves declarações à imprensa, durante a visita, a presidente da Comissão Europeia afirmou que "o impensável aconteceu". "A Ucrânia pertence à família europeia. Hoje estamos aqui para lhe dar a primeira resposta positiva. Neste envelope, há um importante passo para a adesão à União Europeia", anunciou.

A Reportagem TSF continua em Odessa. Dimitris Dohtsis exibiu no gabinete uma ânfora com mais de 2000 anos a demonstrar a presença grega na cidade: "Foi encontrada durante umas escavações duas ruas aqui ao lado", explica o cônsul-geral da Grécia na Palmira ucraniana.

Os magistrados e funcionários da justiça em Portugal encontram-se a recolher donativos para comprar material de proteção individual para quem continua a trabalhar na justiça da Ucrânia. Adão Paulo Carvalho, o presidente do sindicato dos magistrados do ministério público, contou na TSF que já houve um ataque que atingiu um tribunal e que, teve como consequência, um número não revelado de mortos e feridos.

Sexta-feira é dia de relatório semanal do estado da Covid-19 em Portugal. Segundo a DGS, entre 29 de março e 4 de abril registaram-se 61.988 casos de infeção pelo coronavírus e 145 mortes.

O Governo anunciou, esta sexta-feira, que o preço do litro de gasóleo desça em sete cêntimos na próxima semana e o da gasolina cinco cêntimos, mas vai manter a redução das taxas do ISP.

A diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, entregou esta sexta-feira à Procuradoria-Geral da República denúncias de casos de assédio e discriminação na faculdade. É uma das novidades anunciadas numa carta enviada pela diretora à comunidade académica.

Esta semana, ficou conhecido que 19 países vão libertar 120 milhões de barris de petróleo das reservas de emergência, numa tentativa de acalmar os mercados e baixar os preços do petróleo, que têm estado em escalada, com a invasão russa da Ucrânia. O organismo agora confirmou quais os Estados envolvidos na operação, com Portugal a ficar fora da lista.