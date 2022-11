Santos Silva lança consulta pública para comemorações dos 50 anos do 25 de Abril

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva © António Pedro Santos/Lusa

Augusto Santos Silva lançou uma consulta pública para o programa de comemorações no Parlamento dos 50 anos do 25 de Abril. Entre 2024 e 2026, a Assembleia da República vai assinalar a data com o programa que quer dar atenção aos mais novos.

"Esse programa será dirigido a todos os portugueses, mas terá uma especial atenção nos mais novos, os jovens, e para esse programa precisamos de todas as ideias. Das nossas próprias ideias, da comissão organizadora, a que eu próprio presido e onde todos os partidos têm assento, mas também as suas ideias, cara concidadã e caro concidadão, que certamente já pensou na melhor maneira que temos de comemorar hoje os 50 anos do 25 de Abril. Que áreas artísticas privilegiar, que ideias nos devem servir, que modalidades devemos escolher, como podemos chegar a todos com comemorações cheias de vida, alegria e viradas para todos. Por isso convido-vos, cara concidadã e concidadão, a que nos faça chegar essas ideias ao longo deste mês de novembro para que possamos tê-las em conta ao longo da preparação do programa", explicou Santos Silva.

O presidente da Assembleia da República revelou ainda que a liberdade será o tema destas comemorações.

"É disso que se trata quando se fala do 25 de Abril e da nossa democracia. A liberdade de nós todos e a participação de todos na escolha dos nossos representantes e na tomada das grandes decisões que nos definem como um povo", acrescentou o presidente da Assembleia da República.

A consulta pública vai decorrer até ao final deste mês.