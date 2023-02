Santos Silva manifesta "total solidariedade" com povos turco e sírio após terramoto

Santos Silva © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Lusa 06 Fevereiro, 2023 • 10:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Assembleia da República manifestou esta segunda-feira "toda a solidariedade" com os povos da Turquia e da Síria após o terramoto que atingiu estes países e que já causou mais de mil mortos.

"Toda a solidariedade com os povos turco e sírio, vítimas do terrível terramoto que atingiu os seus países", escreveu Augusto Santos Silva na sua conta na rede social Twitter.

Também no Twitter, o primeiro-ministro, António Costa, manifestou consternação pelas vítimas e todos os afetados pelo terramoto que assolou a Turquia e a Síria e salientou que Portugal está solidário e disponível para ajudarem coordenação com os seus parceiros.

Através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo português expressou a sua total solidariedade ao Governo e ao povo turco, lamentando os efeitos do sismo na Turquia que vitimou também centenas de pessoas na Síria.

"Estamos chocados com as notícias que chegaram da Turquia esta manhã sobre o terrível terramoto. O Governo Português manifesta a sua total solidariedade com o povo e o Governo da Turquia", referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Um tremor de terra, com uma magnitude de 7,8 na escala de Richter, atingiu hoje a zona de fronteira entre a Turquia e a Síria.

O último balanço provisório de vítimas do tremor aumentou para 641 mortos, sendo que as autoridades alertam que o número pode ser ainda mais grave devido ao grau de destruição.

O abalo ocorreu às 04:17 (01:17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), minutos após o primeiro sismo, outro abalo de 6,7 graus na escala de Richter foi registado a 9,9 quilómetros de profundidade.

Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, segundo correspondentes da agência France-Presse.