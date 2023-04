Santos Silva quer sancionar Chega por protestos contra Lula no Parlamento

© Tiago Petinga/Lusa

Por Carolina Quaresma 26 Abril, 2023 • 13:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Assembleia da República quer sancionar o grupo parlamentar do Chega na sequência dos protestos contra Lula da Silva no Parlamento a 25 de Abril. Entre as sanções, diz André Ventura, estará uma proposta de suspensão imediata da participação do Chega nas visitas de Estado.

O líder do Chega terá sido informado por Santos Silva que o Presidente da Assembleia da República "levará o que ocorreu ontem à Conferência de Líderes e que terá em mente a aplicação de sanções ao Chega e que avançará com uma proposta imediata suspensão da participação do Chega nas visitas de Estado".

A informação foi avançada por André Ventura em declarações aos jornalistas nos Passos Perdidos. "É o grau zero da nossa democracia, o Chega é a terceira maior força do Parlamento. Esta atitude vingativa, infantil e ditatorial não ajudará nada a saúde da nossa democracia", afirmou.

O líder do Chega reconhece que Santos Silva "não gostou do que ocorreu no dia 25 de Abril. É legítimo, nos também não gostámos".

"A aplicação de sanções infantis e vingativas apenas desprestigiam o Presidente da Assembleia da República e acentuam um clima de conflitualidade já por si latente", defende Ventura, sublinhando que "a ameaça de sanções penais contra deputados por se manifestarem dentro do parlamento é o grau zero da democracia e é o caminho perigoso para a ditadura".

"A ameaça de sanções não nos condicionarão", disse o líder do Chega.

O Parlamento vai, no próximo dia 10 de maio, refletir e analisar aquilo que aconteceu na Assembleia da República, no 25 de Abril, nomeadamente, os protestos levados a cabo pela bancada do Chega, na cerimónia que contou com a presença do Presidente do Brasil e que levou o Presidente da Assembleia, Augusto Santos Silva, a repreender os deputados daquele partido. O anúncio foi feito, esta quarta-feira, no final da reunião da Conferência de Líderes.