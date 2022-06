Santos Silva relembra comunidades portuguesas: "Onde quer que estejam, estão sempre connosco"

Augusto Santos Silva © Gerardo Santos/Global Imagens

Mesmo longe, as comunidades lusas estão sempre com Portugal. É essa a mensagem do Presidente da Assembleia da República neste 10 de Junho. Nos próximos quatro dias, Augusto Santos Silva vai participar nas comemorações do Dia de Portugal no Canadá, mas antes de partir deixou uma mensagem na rede social Twitter.

"Aproveitarei a oportunidade para contactos muito importantes com o Parlamento Federal do Canadá. Reunirei com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara dos Comuns e também com os lusos-eleitos, os nossos compatriotas, os luso-canadianos que já hoje ocupam posições de destaque no sistema político democrático canadiano, permitindo-me salientar o facto de uma das vice-presidentes da Câmara dos Comuns do Parlamento Federal ser de ascendência portuguesa. Hoje, portanto, é com redobrada energia e também de orgulho que desejo a todos um Dia de Portugal, um bom Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portugueses no mundo, onde quer que estejam, estão sempre connosco", afirmou Augusto Santos Silva.

Já o Presidente da República fez um elogio ao povo português, no seu discurso no 10 de Junho, "a arraia-miúda" que construiu Portugal e se espalhou pelos oceanos e que "se desdobrou em dois" na independência do Brasil.

"É o povo português a razão de sermos o que somos e como somos, de sermos Portugal, viva o povo português, vivam os portugueses de ontem, de hoje e de sempre onde quer que façam Portugal. Viva o nosso querido Portugal", declarou o chefe de Estado, na cerimónia militar comemorativa do 10 de Junho, na Avenida da Liberdade, em Braga.

Num discurso de aproximadamente 15 minutos, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que, ao longo da História de Portugal, desde a separação do Reino de Leão, esteve "sempre, sempre presente o povo".