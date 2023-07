Santos Silva vê sinal de confiança e renovação na nomeação para cardeal de Américo Aguiar

© Tiago Petinga/Lusa

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, vê na nomeação de Américo Aguiar para cardeal, por parte do papa Francisco, um "sinal de confiança" no trabalho deste, mas também na organização da Jornada Mundial da Juventude que acontece em agosto em Lisboa.

Em declarações à RTP3, Santos Silva assinala a "nossa capacidade cosmopolita de abertura, de encontro com outros e com os diferentes outros que fazem o nosso mundo", mas também o contraste com "tendermos a achar que não conseguimos, termos hesitações, termos à última hora receio de que não sejamos capazes" de organizar eventos da dimensão da JMJ.

Nomeação é "um sinal de confiança, objetivamente". 00:00 00:00

"Para todos os efeitos, o papa dizer hoje que vai nomear em setembro, como cardeal, aquele que é o responsável número um pela logística e pela organização da JMJ do lado da Igreja, é um sinal de confiança, objetivamente", avalia o líder do Parlamento nacional.

Santos Silva vê nesta escolha de Américo Aguiar, que assinala ser um bispo "ainda muito jovem", um esforço continuado do papa para "renovar o conjunto dos cardeais e trazer sangue novo e ideias novas à Igreja Católica".

Papa está a "renovar o conjunto de cardeais". 00:00 00:00

Antes, no Twitter, o Presidente da Assembleia da República já tinha felicitado Américo Aguiar pela conquista: "Felicito D. Américo Aguiar pela sua nomeação, pelo Papa, como um dos próximos cardeais da Igreja Católica. Valorizo a prova de confiança que também representa na organização e realização da Jornada Mundial da Juventude em Portugal", lê-se na mensagem divulgada.

O Papa Francisco anunciou hoje, após a recitação da oração do Angelus, um consistório em 30 de setembro, véspera do início da próxima Assembleia Sinodal, para a criação de 21 novos cardeais, incluindo o bispo Américo Aguiar, o único português do grupo.

Segundo a agência Ecclesia, o Colégio Cardinalício tinha, até agora, 222 membros, incluindo cinco portugueses: Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito, e José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos.

Américo Aguiar, que é o responsável máximo da Igreja Portuguesa pela realização da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa e em Loures, na primeira semana de agosto, vai ser o 48.º cardeal português, segundo a agência Ecclesia.

Atualmente bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, de 49 anos, é natural de Leça do Balio, Matosinhos, e desempenhou as funções de pároco de São Pero de Azevedo (Campanhã) entre 2001 e 2002, foi notário da Cúria Diocesana do Porto entre 2001 e 2004, chefe do gabinete de informação e comunicação da Diocese do Porto entre 2002 e 2015, vigário geral e chefe de gabinete dos bispos Armindo Lopes Coelho, Manuel Clemente e António Francisco dos Santos, tendo exercido as funções de capelão-mor da Misericórdia do Porto.

Foi também pároco da Sé entre 2014 e 2015 e foi nomeado cónego do Cabido da Sé do Porto em 2017.

Desde 2011, Américo Aguiar preside à direção da Irmandade dos Clérigos e, em 2016, assumiu a presidência do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, além de desempenhar as funções de diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa.