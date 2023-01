"São boas notícias para o país." João Galamba regista com satisfação acordo que anulou greve da TAP

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, disse esta terça-feira que o cancelamento da greve na TAP "são boas notícias para o país, para a TAP e para os trabalhadores portugueses", permitindo "devolver paz social". A transportadora aérea deve agora "dedicar-se" às negociações "de um novo acordo de empresa".

"O passo que foi dado pelo sindicato dos tripulantes e pela administração da TAP foi da maior importância, porque permitiu devolver paz social e agora a administração pode dedicar-se juntamente com os sindicatos a mais uma importante fase do Plano de Reestruturação, a negociação de um novo acordo de empresa", afirmou em declarações aos jornalistas.

Na segunda-feira, os tripulantes de cabine decidiram aceitar a proposta da TAP e desconvocar a greve marcada para o período entre 25 e 31 de janeiro.

O governante falava aos jornalistas, em Sines, no distrito de Setúbal, à margem da cerimónia de arranque da Agenda Nexus, liderada pela Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS) no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

João Galamba revelou que, em breve, a TAP vai apresentar bons resultados para o futuro da empresa. "A TAP terá um recorde de receitas e irá antecipar em cerca de 2 anos os resultados que eram esperados em 2025", disse o ministro das Infraestruturas.

Questionado sobre a privatização da TAP, João Galamba apenas sublinhou que, neste momento, existem vários parceiros interessados e o importante é que o "passado de insustentabilidade" não se repita.

"Aquilo que temos neste momento são condições para que esse passado mude e para que todos, TAP e trabalhadores, possam olhar para o futuro numa empresa em crescimento, com parcerias importantes no transporte aéreo", defendeu o ministro.