Saudades? "Vou estar tantas vezes com o Pedro Nuno Santos"

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quarta-feira que vai estar várias vezes com o Pedro Nuno Santos, quando questionado pelos jornalistas sobre o pedido de saída do ministro cessante do Secretariado Nacional do PS.

No final das declarações sobre as novas residências universitárias da Universidade de Lisboa, cujas obras visitou esta tarde no âmbito do Roteiro PRR, António Costa escusou-se a responder a perguntas dos jornalistas sobre a atualidade política, abrindo uma exceção quando lhe perguntaram se iria ter saudades de Pedro Nuno Santos no Secretariado Nacional do PS.

"Vou estar tantas vezes com o Pedro Nuno Santos!", respondeu apenas, seguindo o seu percurso para sair do estaleiro das obras.

A pergunta a que Costa não resistiu. Ouça a reportagem de Rita Carvalho Pereira. 00:00 00:00

Cabeça de lista socialista por Aveiro nas últimas eleições legislativas e apontado com um dos potenciais candidatos à sucessão de António Costa na liderança do PS, Pedro Nuno Santos demitiu-se do Governo na passada quarta-feira à noite para "assumir a responsabilidade política" do caso da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis.

A demissão de Pedro Nuno Santos foi a terceira ocorrida no Governo na última semana de dezembro e a décima a atingir um membro do executivo socialista de maioria absoluta.

PRR é contrato com "metas, marcos e objetivos"

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu que a lógica do PRR "não é de um cheque passado" por Bruxelas e distribuído ao país, mas sim um contrato assinado com a União Europeia com "metas, marcos e objetivos".

"A lógica do PRR não é um cheque que nos é passado em Bruxelas para nós distribuirmos assim no país. O PRR é um contrato que nós assinámos com a União Europeia que tem um conjunto de metas, de marcos e de objetivos e em que os pagamentos são feitos conforme vamos cumprindo as metas, os marcos e os objetivos", explicou.

Segundo o primeiro-ministro, foi por Portugal ter "cumprido as metas e os marcos" contratualizados para o ano de 2022 que a "Comissão Europeia já aprovou o pagamento da primeira tranche e o pagamento da segunda tranche", tendo agora que ser cumpridas as metas para o ano que começou.

"Nós não avaliamos o PRR pela quantidade do que foi pago, mas pelo movimento que o PRR vai gerando e o movimento é este: dois centros de saúde que visitámos hoje de manha, é esta residência que no próximo ano letivo estará pronta e é graças a esse investimento que os estudantes terão as camas disponíveis, que os arquitetos e os desenhadores têm trabalho, que as empresas de construção têm trabalho e é trabalho muito difícil num tempo muito exigente", enfatizou.

António Costa sublinhou que "toda a gente tem uma grande ansiedade e curiosidade para saber como está a andar o PRR e é por isso importante ver o PRR movimento".