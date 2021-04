© Rodrigo Antunes/Lusa

A coordenadora do BE defendeu esta terça-feira que se o país continuar a desconfinar das restrições para combater a epidemia Covid-19 não há necessidade de se ir mantendo o estado de emergência.

"Se é para desconfinar, o estado de emergência não deve continuar", declarou Catarina Martins, na sede partidária, em Lisboa, após mais uma audiência com o Presidente da República, a propósito do estado de emergência, e nova reunião de especialistas e peritos, responsáveis e decisores políticos, organizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

A líder bloquista remeteu uma decisão sobre manutenção ou mudança do sentido de voto relativamente à renovação do estado de emergência, quinta-feira no parlamento, para um momento no qual já conheça o conteúdo do decreto presidencial.

Portugal tem hoje menos 20 pessoas internadas com Covid-19, registando-se 408 casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 e mais cinco mortes nas últimas 24 horas, segundo o mais recente boletim epidemiológico da DGS.

A DGS contabilizou 459 pessoas internadas, 118 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos uma do que na segunda-feira). As autoridades de saúde deram também como recuperadas mais 746 pessoas nas últimas 24 horas, atingindo-se um total de 785.809 desde março de 2020 e os casos ativos totalizam 25.441, menos 343 do que na segunda-feira.

Portugal já registou quase 17.000 mortes atribuídas à Covid-19 e 828.173 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, desde março de 2020.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, perto de três milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 136,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

