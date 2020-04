Se escolas vão manter-se fechadas, partidos alertam que é preciso mais medidas

© Luca Zennaro/EPA

A reunião foi longa, durou mais de quatro horas, e a decisão sobre prolongar o encerramento das escolas não está fechada. No final, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "é preciso em abril ganhar o mês de maio" e os partidos, que já dão a opção como certa, antecipam a necessidade de tomar novas medidas e prolongar algumas das que já existem.

Catarina Martins não tem dúvidas e admite que "a abertura do ano letivo no dia 14 de abril está neste momento posta fora de questão". Como tal, sublinha a coordenadora do Bloco de Esquerda, "vai ser preciso medidas mais fortes do ponto de vista económico e social" e "é também necessário que medidas de acompanhamento aos filhos sejam repostas, porque não é possível não abrir o ano letivo e que pais não tenham medidas de acompanhamento aos filhos".

Com as famílias em casa, em teletrabalho, com ensino à distância e com menos rendimento, é preciso olhar para outras soluções. A bloquista refere que estão a "disparar as contas da luz, da água e das comunicações", o que leva o partido a propor "tarifa social da energia, consumos mínimos da água e que nas comunicações haja pacotes mínimos".

João Oliveira, pela voz do PCP, aponta também para a necessidade de aumentar as medidas de proteção às famílias e aos mais vulneráveis "para que os portugueses possam continuar a cumprir".

O deputado comunista sublinha ainda que deve haver ponderação nos próximos tempo: "Uma avaliação mais fina que possa ser feita ao longo do tempo e possivelmente num momento posterior, provavelmente no final do mês de abril ou no inicio do mês de maio haverá melhores condições para verdadeiramente avaliar condições para se ir levantando medidas que foram determinadas."

Por outro lado David Justino, professor e vice-presidente do PSD, acredita que ainda é cedo para apontar a datar certa para abrir as escolas e lembra nas escolas há grupos de pequenos risco, como as crianças e os jovens, mas também de alto risco, como é o caso dos professores e funcionários.

"Todo o cuidado é pouco. Não vale a pena estarmos a antever, com um mês de antecedência, coisas que nós não sabemos como é que vão desenvolver e a posição do PSD será a de algum cuidado e capacidade de podermos mitigar impactos negativos que uma medida destas pode ter", explicou o social-democrata.

David Justino acredita que "temos tempo" e que esse tempo deve ser usado para ter uma "atitude responsável e medidas progressivas, bem ponderadas, bem estudadas e equilibradas entre a necessidade de voltar a uma vida normal e os condicionalismos de reabrir as escolas".

E se as escolas são para se manter encerradas, André Silva apela a que se cumpra uma promessa do programa do Governo. "É fundamental que o ensino à distância se implemente por causa deste contexto excecional, mas o modelo de telescola tem de ser supletivo e temos de muito rapidamente caminhar para uma promessa do Governo, a transição digital".

O porta-voz do PAN acredita que só assim "todos os alunos podem estar envolvidos com todos os docentes e que este ensino seja bidirecional e não unidirecional".

Mariana Silva, dos Verdes, insiste que é preciso "trabalhar num caminho para sossegar pais e alunos para que possamos saber de que forma é que poderão ver o fim deste ano letivo". Assim, aponta, "o mais importante é que "ninguém fique para trás, quer seja por questões económicas, sociais ou geográficas".

Francisco Rodrigues dos Santos acredita que é "prematuro aliviar as medidas que estão a ser afetadas", mas lembra que "dilatação do período [do estado de emergência] obriga o Governo a tomar medidas que, do ponto de vista económico, minimizam o impacto negativo desta crise, protejam as famílias ao nível do emprego e também da capacidade de ter rendimentos no final do mês".

João Cotrim Figueiredo voltou a falar do voto contra do Iniciativa Liberal sobre o estado de emergência e explicou que esta posição "não foi contra as medidas de contenção mas contra o excesso de poderes que além das medidas de contenção estavam contidos no decreto".

"Nenhuma das medidas de contenção adotadas e que que estão a produzir estes resultados necessitava do estado de emergência", reiterou.

Os partidos vão ser ouvidos esta quarta-feira pelo primeiro-ministro e a decisão final é conhecida na quinta-feira.