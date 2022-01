Por Francisco Nascimento 24 Janeiro, 2022 • 23:28 Partilhar este artigo Facebook

Na terra de Passos Coelho, em Vila Real, António Costa assinalou as diferenças da resposta à crise, entre o Governo do PSD "que foi além da troika", e do Governo socialista "que respondeu com solidariedade". O secretário-geral do PS recuou a 2015 para lembrar a expressão "vem aí o diabo", de Passos Coelho, e garantiu que "nem o diabo, nem a oposição" vão derrotar o PS.

No Teatro Municipal de Vila Real, António Costa salientou que o partido continua com a mesma "energia" com que "enfrentou a austeridade, estagnação e a pandemia", mesmo com uma crise política "que os portugueses ainda não compreendem".

O líder socialista deu "uma certeza" aos socialistas, numa altura em que a campanha eleitoral começa a aproximar-se do fim, e com o PSD a discutir o primeiro lugar nas sondagens: "Se não foi o diabo e o vírus que nos derrotou, não vai ser a oposição a derrotar-nos nestas eleições".

António Costa reconheceu que nem tudo correu bem durante a resposta à crise, com o Governo "nem sempre a chegar a tempo", mas lembrou que ninguém sabia como responder à pandemia.

"Lamento, nunca li nenhum manual de como se governa em tempo de pandemia", atirou.

Ainda assim, Costa recordou alguns dos apoios que o Governo lançou no início de 2020, como o lay-off "para que ninguém perdesse o emprego", e o pagamento a cem por cento do apoio "para que ninguém perdesse rendimentos".

"Fomos multiplicando apoios, para que ninguém, ninguém, ninguém ficasse sem apoio durante esta pandemia", disse.