"Se não fosse a resiliência dos profissionais de saúde, estaríamos numa situação muito pior"

Ricardo Mexia, médico e presidente da Junta de Freguesia do Lumiar (PSD), respondeu, de forma indireta, a Marta Temido, que referiu a característica "resiliência" como um critério fundamental na contratação de novos profissionais de saúde. O social-democrata analisa que a situação no SNS é muito distinta da que é promovida na "propaganda" do Governo.