Se o Bloco for mais forte na segunda-feira contará para "um novo começo"

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, discursa durante o jantar/comício "Faz Acontecer", numa ação de campanha para as eleições legislativas 2019, no Centro de Congressos da Afândega do Porto. 3 de outubro de 2019. As eleições legislativas realizam-se no dia, 06 de outubro de 2019. FERNANDO VELUDO/LUSA

