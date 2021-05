"Se o PS quer o apoio do BE para o Orçamento, sabe o que tem de fazer"

Pedro Filipe Soares © Tiago Petinga/Lusa

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE, reafirma, em declarações à TSF, que o Bloco só aprovará o OE2022 "pelo conteúdo que lá estiver". Num momento em que "já se começa a ver uma saída da pandemia mas há muito para fazer", o desafio é reconstruir, "é ir além do que existia", diz o deputado, olhando para o futuro e não deixando de criticar o Governo por ter investido menos do que outros governos da Europa nos apoios à economia.

Depois, "acabou por reconhecer e teve de dar a mão à palmatória".

Pedro Filipe Soares garante que o Bloco partirá no entanto para as negociações do Orçamento "sem qualquer tipo de amuos ou subjetividades emocionais", tecendo apenas uma "análise concreta e objetiva". O líder da bancada parlamentar do BE garante que não é o que é dito do Bloco que influencia as suas ações: "Ouvimos, registamos mas não tomamos opções por essas declarações."

O PS "terá sempre o nosso contacto para fazer" a negociação do documento orçamental. "Se quiser o apoio do BE para esse orçamento, também sabe o que tem de fazer", acrescenta Pedro Filipe Soares.

O deputado admite que possa ser um exercício mais difícil para o PS mas o exercício da não negociação será mais complicado para a população. Por isso, interroga: "Quais são as amarras que o impedem de ter esta política à esquerda?"

Para Pedro Filipe Soares, o Orçamento não é uma questão de "sucesso partidário" mas de "sucesso para o país". O líder da bancada parlamentar assinala as contradições e "desorientações" demonstradas pelo Partido Socialista: "Um Partido Socialista que disse perante toda a Assembleia da República que nem pensar uma nova injeção ao Novo Banco..."

Quanto à posição de Marcelo Rebelo de Sousa em relação aos apoios sociais, Pedro Filipe Soares diz: "Registamos a utilização de palavras do Presidente. Não é um jogo de palavras inocente."

Costa é "muito hábil neste jogo político-partidário"

"O intuito da política não deve ser servir os partidos mas a sociedade", defende, no entanto. As últimas sondagens demonstraram que a preferência ainda recai no conjunto da esquerda, e isso deve-se, na opinião do deputado, aos "quatro anos em que o denominador comum significou o avanço para o país ". Pedro Filipe Soares assegura que "o Partido Socialista é que se afastou desse denominador comum", e comenta que os eleitores têm "muita expectativa sobre o que será este período pós-pandémico".

Notando ainda que Costa é "muito hábil neste jogo político-partidário", o líder da bancada parlamentar do BE atira que esse "jogo tende a estar aquém da importância que a política tem na vida das pessoas", e que a recusa da negociação com o BE do OE2021 foi um gesto de "alguma arrogância".

Questionado também pela TSF sobre a possibilidade de se candidatar à liderança do partido, Pedro Filipe Soares recusa: "Não é um tema que esteja em cima da mesa." A Catarina Martins dirige todos os elogios.