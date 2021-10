Marcelo recebe ainda hoje Costa e Ferro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Rodrigo Antunes/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa recebe ainda esta quarta-feira, em Belém, o primeiro-ministro e o presidente do Parlamento caso o Orçamento do Estado para 2022 seja chumbado, sabe a TSF.

O Presidente da República quer saber quais são as intenções de António Costa em relação ao Governo e perceber, através de Ferro Rodrigues, o estado do Parlamento depois do chumbo do Orçamento.

O debate na generalidade do OE2022 arrancou esta terça-feira e prossegue esta quarta-feira, culminando com a votação da proposta orçamental, numa altura em que o número de votos contra impede a sua aprovação.

