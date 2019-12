"Se tivermos eleições antecipadas não há drama para o país"

© Pedro Correia/Global Imagens

Luís Montenegro considera que Rui Rio é o seguro de vida do governo e, por isso, se o atual líder vencer as eleições no PSD, o Executivo de António Costa vai arrastar-se por mais quatro anos.

Montenegro escreve num artigo de opinião publicado esta quinta-feira no jornal Público que se a geringonça deixar de funcionar, a estratégia de Rui Rio é a que convém ao Governo.

Uma estratégia que o candidato à liderança do PSD entende ser "de passividade, resignação, de abertura a acordos políticos e sobretudo de viabilização de orçamentos".

Na opinião de Montenegro, Rio só não viabiliza o orçamento do PS agora porque estamos em vésperas de eleições internas. E, na visão de Montenegro, viabilizando orçamentos, o PSD será a sustentação da governação "leviana" de António Costa e o partido social democrata deixará de ser visto como alternativa, o que seria "um desastre para a democracia".

Defendendo ruturas, Montenegro considera assim, que "não há drama" se o país um dia tiver de ir para eleições antecipadas, porque, adianta: "o juízo dos portugueses é sempre preferível à promiscuidade dos jogos políticos".