Sebastião Bugalho substitui Ana Rita Bessa no grupo parlamentar do CDS

Sebastião Bugalho vai substituir Ana Rita Bessa no grupo parlamentar do CDS, confirmou esta tarde Telmo Correia. O presidente do grupo parlamentar agradece o "extraordinário contributo" da deputada ao partido, ao parlamento e ao país e deseja-lhe "o maior sucesso".

Num comunicado a que a TSF teve acesso, Telmo Correia assinala que a saída de Ana Rita Bessa "significa também que no Grupo parlamentar do CDS estão pessoas com vida profissional e que não estão 'agarradas' ao lugar, como temos visto".

Sobre o trabalho da deputada, assinala o que fez "em áreas como a educação, a cultura e também na saúde em plena pandemia" e o seus contributo para o sucesso do grupo parlamentar, "designadamente, para que fôssemos o grupo parlamentar com a melhor taxa de sucesso no que diz respeito a resoluções do parlamento".