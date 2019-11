Secretaria de Estado da Valorização do Interior terá sede em Bragança

Ministra e Secretária de Estado © Glória Lopes

"A partir de segunda-feira a senhora secretária de Estado trabalhará a partir daqui". Foi desta forma que Ana Abrunhosa, ministra do novo ministério da Coesão Territorial anunciou esta manhã em Bragança que a Secretaria de Estado da Valorização do Interior ficará sedeada naquela cidade de Trás-os-Montes.

"Terá parte da sua equipa em Bragança para funcionar efetivamente. Teremos na Secretaria de Estado do Interior, transmontanos a trabalhar em Bragança e esse também é um sinal do que pretendemos", continua a ministra, salientando que "pretendemos em termos de valorização do interior, associar o conhecimento, associar as instituições do conhecimento mas também as autarquias e outras instituições que são fundamentais para o desenvolvimento do interior".

Ana Abrunhosa acrescenta que a "Secretária de Estado será Secretária de Estado de todo o país. Esta será a sua base de trabalho mas terá que andar pelo país como anda a ministra. "Esta é uma oportunidade de termos transmontanos que conhecem muito bem a realidade do interior a trabalhar na secretaria de estado. Mais do que os serviços que poderemos dar a partir de Bragança é termos pessoas que são de Trás-os-Montes, que conhecem a realidade do interior a trabalhar na Secretaria de Estado da Valorização do Interior".

A ministra da Coesão Territorial diz também que esta decisão não é "meramente simbólica" mas sim "um local de trabalho da secretaria de estado".

O anúncio da decisão foi feito no CIMO, Centro de Investigação de Montanha do Politécnico de Bragança, onde Isabel Ferreira, a Secretária de Estado de Valorização do Interior foi diretora até ter assumido estas novas funções.

A Secretaria de Estado ficará sedeada no edifício BRIGANTIA ECOPARK, designado de Parque de Ciência e Tecnologia, local onde funcionam várias empresas de base tecnológica.