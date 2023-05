Secretária-geral das secretas terá alertado SIS sobre computador de ex-adjunto de Galamba

Graça Mira Gomes, secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Terá sido a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) quem alertou o Serviço de Informações de Segurança (SIS) para a necessidade de recuperar o computador que Frederico Pinheiro, ex-adjunto de Galamba, tinha em sua posse.

O Diário de Notícias (DN) - citando o cruzamento de informações de várias fontes - conta que um membro do gabinete de João Galamba terá telefonado diretamente para o gabinete de Graça Mira Gomes, dando conta de que Frederico Pinheiro tinha levado do Ministério das Infraestruturas o computador de serviço, que continha informação classificada e que poderia pôr em causa o interesse nacional.

A secretária-geral do SIRP terá contactado depois o diretor-geral do SIS, Neiva da Cruz. O resto da história já é do conhecimento público: Frederico Pinheiro terá entregado o computador a um funcionário do SIS, de forma voluntária e sem resistência, na noite do dia 26.

O DN acrescenta que pediu ao gabinete de Neiva da Cruz que esclarecesse se tinha sido diretamente para si a ordem de Graça Mira Gomes para recolher o equipamento, mas Neiva da Cruz remeteu todos os esclarecimentos para a secretária-geral do SIRP.