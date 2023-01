Secretário de Estado da Agricultura nomeado "em breve"

A ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes © Miguel A. Lopes/Lusa

A ministra da Agricultura anunciou esta segunda-feira que está para breve a nomeação de um secretário de Estado da Agricultura, sem se comprometer com prazos, na sequência da demissão de Carla Alves um dia depois de ter assumido funções.

"Em breve teremos um ou uma secretária de Estado para ocupar [o cargo] e poder servir os portugueses e as portuguesas", respondeu Maria do Céu Antunes, à margem de uma reunião do Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia, em Bruxelas.

Contudo, Maria do Céu Antunes não se comprometeu com um prazo para a nomeação do sucessor de Carla Alves. A última alteração à orgânica do Governo, publicada em 27 de janeiro, não incluía a Secretaria de Estado da Agricultura e na altura o Governo explicou que as matérias dessa tutela seriam asseguradas pela ministra.

Na última remodelação do Governo, Carla Alves tinha assumido funções como secretária de Estado da Agricultura, sucedendo a Rui Martinho, que tinha deixado o cargo por motivos de saúde.

Contudo, a governante esteve em funções apenas um dia. No dia seguinte, o Correio da Manhã noticiou que Carla Alves tinha contas arrestadas no âmbito de um processo judicial contra o marido, antigo autarca de Vinhais.

Questionada também sobre as críticas apontadas Confederação Agrícola de Portugal (CAP) e o pedido de demissão da governante, a ministra respondeu que está "em Bruxelas, em defesa dos agricultores e daquilo que são as suas necessidades, pedindo o acionamento da Reserva Agrícola".