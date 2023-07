Secretário de Estado do Turismo desvaloriza queixas e destaca "melhores cinco meses de sempre"

Nuno Fazenda, secretário de Estado do Turismo © Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

Por Maria Augusta Casaca com Cláudia Alves Mendes 28 Julho, 2023 • 17:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, desvalorizou esta sexta-feira as queixas dos hoteleiros e comerciantes do Algarve e defende que os primeiros cinco meses do ano são "os melhores de sempre da história do turismo".

"Os primeiros cinco meses do ano, com base nos dados disponíveis e identidades oficiais, é que tivemos os melhores cinco meses de sempre da história do turismo e nos vários indicadores, nomeadamente em dormidas, em hóspedes e em receitas turísticas", destaca o governante.

Ouça aqui as declarações de Nuno Fazenda 00:00 00:00

No Algarve, o mês de julho não está a ser o que hotéis, restaurantes e comércio esperavam. As expectativas apontavam para um crescimento do setor que poderia ultrapassar o que se verificou em 2019, o melhor ano turístico de que há memória. O aumento do custo de vida, a inflação e o aumento das taxas de juro para quem tem crédito à habitação, trocaram as voltas a quem vive do turismo.

Nuno Fazenda sublinha, em declarações à TSF, que ainda não há dados oficiais sobre o setor no mês de junho e julho, pelo que apenas vai "comentar aquilo que são os dados oficiais publicados e fechados", acrescentando que o crescimento do turismo se "tem verificado nas diferentes regiões do país".

"Acho que temos de ter sempre a visão do conjunto e não a visão do mês a mês" 00:00 00:00

"Na verdade, no mês de maio temos uma ligeira redução de dormidas e de hóspedes do Algarve, mas também - isto comparando o mês de maio de 2023 face a 2019 -, se compararmos um indicador muito importante dos proveitos globais, isto é, de hotelaria, de alojamento, de restauração, nós temos um aumento de 36,2% dos proveitos globais naquilo que diz respeito à região do Algarve", explica.

O secretário de Estado considera que o turismo algarvio tem crescido "ao longo de todo ano, em meses que tradicionalmente têm menos procura" e defende que não se pode adotar uma "visão do mês a mês", acrescentando que os dados apontam precisamente para um esbatimento da sazonalidade.

"Quando nós temos - olhando para números globais e acho que temos de ter sempre a visão do conjunto e não a visão do mês a mês - aquilo que nós verificamos é que, quando olhamos do acumulado de janeiro a maio, nós crescemos mais 6,1% face a 2019, que tinha sido o melhor ano de sempre, mais 35,7% em proveitos globais face a 2019. Estes são os resultados oficiais daquilo que são os indicadores da procura turística na região do Algarve", defende.