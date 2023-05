Inquérito à TAP. Seguro Sanches abandona comissão e pondera continuidade como presidente

Jorge Seguro Sanches © Carlos M. Almeida/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara e Rui Oliveira Costa 09 Maio, 2023 • 19:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Jorge Seguro Sanches abandonou a condução dos trabalhos desta terça-feira enquanto presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da TAP e deixou a questão no ar sobre se tem condições para continuar na função.

O clima já estava tenso depois do chumbo de requerimentos do PSD a pedir documentos. O PS chumbou, alegando que não se enquadrava no objeto da comissão de inquérito, emails trocados entre as infraestruturas e a TAP, bem como autos e outros documentos da PSP relativos ao alegado roubo do computador no Ministério das Infraestruturas. Virada essa página com críticas do PSD de obstaculização, deu-se uma longa discussão sobre as grelhas de tempos.

"No início, nós usámos uma grelha A, que é uma grelha com tempos mais alargados, e num ponto seguinte, a partir de determinada altura, começámos a usar a grelha B. Aquilo que foi, a meu ver, consensualizado entre todos é que a grelha que é utilizada em princípio, com exceção dos membros do Governo e ex-membros do Governo, é a grelha B, que é aquela grelha que ultimamente temos utilizados, em que, aliás, todos os partidos têm exatamente os mesmos tempos, enquanto na grelha A os partidos maiores têm mais tempos do que os outros", disse Seguro Sanches.

Mas esse não foi o entendimento da oposição como sintetiza Paulo Rios Oliveira do PSD: "Há aqui uma pergunta muito clara: o presidente da comissão de inquérito faz parte da solução ou faz parte do problema? Vossa excelência está a fazer parte da solução ou está a fazer parte do problema? O que temos aqui, aceitando eu que toda a gente está de boa-fé, ficou aqui patente pelos grupos parlamentares que não têm o seu entendimento."

A discussão continuou e levou ao abandono dos trabalhos por parte de Seguro Sanches que questiona se tem nesta altura a confiança para o desempenho do cargo.

"A forma como foi questionado, de uma forma até deselegante, o meu papel no cumprimento do mandato da comissão leva-me a questionar se continuo a ter as melhores condições para o fazer. E entendo que essa reflexão é uma reflexão que urge fazer", considerou o presidente da comissão de inquérito.

Os trabalhos seguiram com Paulo Rios Oliveira a assumir a condução dos trabalhos, tendo sido votada a utilização da grelha mais alargada na audição de Humberto Pedrosa ao contrário do que estava previsto. O PS votou pela grelha B e todos os outros votaram pela grelha A. Com um empate, cabe ao presidente o voto final e a audição já desta terça-feira ficou a mais alargada.