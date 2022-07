Sem "ansiedades", PS aprova "por unanimidade" eleições para concelhias e distritais

João Torres, secretário-geral adjunto do PS © José António Rodrigues/ PS

A comissão nacional do PS aprovou por unanimidade a data para as eleições internas do partido. As concelhias vão a votos no fim de semana de 7 e 8 de outubro, e as federações distritais elegem os novos membros no mês seguinte, a 4 e 5 de novembro.

Em declarações aos jornalistas, no final da reunião socialista, o secretário-geral adjunto foi questionado sobre a polémica com o novo aeroporto de Lisboa, mas João Torres diz apenas que o PS "está unido e centrado no futuro".

"As explicações já foram dadas no debate sobre a moção de censura, na Assembleia da República. Na diversidade e pluralidade, como sempre aconteceu, a comissão nacional do PS quis transmitir uma mensagem de foco no futuro e de cumprimento com os compromissos eleitorais", diz.

Já sobre a regionalização, depois de António Costa ter admitido deixar cair o referendo em 2024, João Torres remete para daqui a dois anos uma avaliação sobre o tema.

"O PS não deve ter ansiedades em relação ao tema da regionalização, e quem introduziu essas ansiedades não foi o secretário-geral do PS, mas sim o líder da oposição", atira.

O "número dois" socialista faz dele as palavras de António Costa, que apelou ao PSD "que não tenha medo de ouvir os portugueses", mas admite que o referendo só avança "depois de um caminho que passa pela descentralização".