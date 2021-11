Sem casos casos em Portugal, Marcelo pede "cabeça fria" para lidar com Omicron

© Manuel de Almeida/Lusa

Por Francisco Nascimento, enviado da TSF a Luanda 28 Novembro, 2021 • 19:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa pede "serenidade e cabeça fria" para lidar com a nova variante Covid-19. Em declarações em Angola, país do sul de África, o Presidente da República lembra que se sabe pouco sobre a nova variante, mas é preciso "mas é preciso estar de pé atrás".

"Estamos atentos ao que se vai sabendo e para já sabe-se pouco, mas temos de estar de pé atrás. Houve variantes de variantes e a grande maioria não teve a gravidade que se esperava no início, vamos esperar para ver", disse.

O Presidente da República sublinhou que, tal como o primeiro-ministro adiantou, "ainda não há casos" da nova variante em Portugal, pelo que se pede "serenidade, cabeça fria e bom senso".

"Vão entrar em vigor daqui a 48 horas as novas medidas para fazer frente à pandemia. Serenidade, cabeça fria e bom senso é o que se impõe", atirou.

Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou que não se arrepende da "importante" viagem a Angola, até porque "permitiu o encontro com o atual presidente e futuro presidente da CPLP".

As medidas para fazer frente à pandemia foram "decididas antes" da viagem, e vão entrar em vigor já depois da comitiva chegar a Lisboa, que tem viagem marcada para segunda-feira. O chefe de Estado voltou a sublinhar que "o primeiro-ministro o informou e o Presidente concordou" com as novas regras para tentar evitar a propagação da doença.

O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu este domingo que a variante Ómicron do novo coronavírus preocupa "o mundo inteiro" e indicou que ainda não foi detetada em Portugal, mas se for serão tomadas "as medidas adequadas".

António Costa declarou que, para tentar conter essa variante, "a União europeia adotou um conjunto de medidas para restrição de viagens de um conjunto de países" e, em Portugal, a partir da próxima semana, "passa a ser obrigatória a testagem em todos os voos provenientes de onde quer que seja".