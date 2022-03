Sem lista na mão, Marcelo vai perguntar a Costa se comunicação social acertou nos nomes do Governo

© Tiago Petinga/Lusa

Por Gonçalo Teles 23 Março, 2022 • 17:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou em declarações à SIC Notícias que não sabe se os nomes que vão compor o próximo Governo vão ao encontro da lista divulgada ao início da tarde desta quarta-feira pela comunicação social, mas adianta desde já que se essa "for correta, dispensa-se uma audiência" com o primeiro-ministro para o efeito de apresentar o novo Executivo.

A nova orgânica do Governo é "pública e notória", comentou o Presidente da República à porta do Palácio de Belém, sem querer pronunciar-se sobre as opções que o primeiro-ministro terá feito "pensando no período que vivemos, nos fundos europeus, na necessidade de transição de poderes quando à transição energética e digital".

Se a lista estiver correta, "dispensa-se uma audiência" com o primeiro-ministro. 00:00 00:00

Sobre as listas de nomes que circulam na comunicação social, Marcelo Rebelo de Sousa revela que ainda não as conhece. Mas deixa desde já um aviso: "No caso da lista ser correta, até facilita a minha vida porque assim mais rapidamente estou à vontade."

Se a lista que foi divulgada pela comunicação social for confirmada pelo primeiro-ministro nas cerimónias de celebração do 25 de Abril esta tarde, "dispensa-se uma audiência".

No fim, o golpe final: "Pelos vistos fiquei a saber pela comunicação social."