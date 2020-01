Sem medo do "papão", PCP admite voto a favor para reduzir o IVA na energia

© Mário Cruz/Lusa

O secretário-geral do PCP admite votar a favor das propostas de alteração ao Orçamento do Estado que sugerem a redução da taxa do IVA da eletricidade, independentemente de quem as assinar.

"Não há aqui linhas vermelhas no sentido de considerar que uma boa proposta deixa de ser boa só por causa da sua origem", sublinha Jerónimo de Sousa para garantir que "se existirem propostas justas por parte do PSD", o PCP acompanha", disse o líder comunista, aos jornalistas, depois de uma reunião em São Bento com o Governo a propósito da Cimeira dos Amigos da Coesão, marcada para sábado, em Beja.

Jerónimo de Sousa recorda que não é a primeira vez que o PCP avança com uma proposta neste sentido:"se este ano, neste Orçamento, alguém mudou de posição não foi o PCP, foi o PSD".

"Embora eu não conheça a proposta do PSD, que pode permitir alguma confusão e votações cruzadas que podem levar a que não sobre nada", avisou o secretário-geral do PCP.

Questionado sobre os alertas do PS perante uma eventual crise política, Jerónimo devolve a acusação: "Se Partido Socialista está tão preocupado, lembre-se do que fez, do que quer fazer em relação a esse entendimento das chamadas coligações"."O que é que foi a votação às alterações à legislação laboral? Foi uma coligação negativa ou foi uma coligação positiva PS, PSD e CDS?", questionou.

"Se o PS não nos acompanhar em relação a algumas medidas, há uma responsabilidade do PS, mas não venham com esse papão", avisou o secretário-geral do PCP.

"Nós não estamos aqui para abrir crises, estamos aqui para construir uma proposta de Orçamento do Estado que sirva Portugal e os portugueses."Jerónimo de Sousa.