No Dia da Europa, Paulo Rangel esteve à conversa com a TSF em direto a partir do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Por Nuno Domingues com Carolina Rico 09 Mai, 2023 • 09:03

Paulo Rangel considera que pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia acabaram por reforçar a União Europeia. Em declarações na emissão especial do Dia da Europa da TSF no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o eurodeputado do PSD destaca que os países perceberam a necessidade de se manterem unidos

"Perceber que há uma ameaça existencial em que todos estamos envolvidos", como aconteceu na pandemia e depois com a guerra, acaba por ser "catalisador", acelerando políticas concretas, aponta.

"Agora num tempo mais agitado, essa reflexão tem muito mais possibilidades de vir a ser levada para a frente do que tinha antes, em que era uma reflexão e uma participação, digamos, mais sem sentido de urgência."

Paulo Rangel considera que o alargamento da União, com a entrada da Ucrânia e de outros países, é inevitável, mas lembra que Bruxelas vai ter de encontrar novas formas de financiamento.

"Um novo enquadramento institucional vai implicar uma nova forma de financiamento (...) se não encontrarmos recursos próprios da União, depois não podemos ter estas políticas, porque vão traduzir-se em mais impostos para os cidadãos", nota.

