"Seria da maior vantagem" adiar as férias da Páscoa

David Justino, nos Almoços Grátis da TSF © Paulo Spranger/Global Imagens

Por Carolina Rico 11 Março, 2020 • 15:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

David Justino considera que seria urgente que se encerrassem as escolas. O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) reúne-se esta quarta-feira para discutir medidas de contenção do surto de Covid-19 e na opinião do antigo ministro da Educação antecipar as férias da Páscoa seria a decisão "responsável".

Em declarações no programa da TSF Almoços Grátis, o vice-presidente do PSD nota que dar aulas online em vez de presenciais, como já fazem várias universidades e politécnicos, seria mais vantajoso que prejudicial.

Numa situação como o surto do novo coronavírus,"ou estou à espera que as coisas aconteçam e vou reagir, ou posso tomar medidas mais drásticas" de prevenção, defende.

Além disso, nota, as férias da Páscoa já são uma perturbação na vida familiar. Adiá-las não seria muito diferente. "Seria da maior vantagem" fazê-lo, reforça.

"Estamos a lidar com uma epidemia que apresenta desafios completamente novos e imprevisíveis. Estamos todos a aprender com isto."

Preocupa sobretudo ao social-democrata a progressão "assustadora" registada em Espanha, onde há mais de dois mil casos confirmados e 47 mortos. "Espanha está aqui ao lado. Temos de começar a olhar para as barbas do vizinho", alerta.

Por seu lado, apesar de se sentir "inclinado" a concordar com a antecipação das férias da Páscoa, Carlos César está seguro que a decisão está nas mãos certas - "Acho muito bem que seja o conselho nacional de saúde pública a dar uma orientação sobre essa matéria", diz.

Terá de se pensar, depois, "se tivermos de fechar escolas como se organiza a vida das famílias em Portugal e como é que o Estado pode intervir".

Carlos César diz que a palavra-chave é "precaução" e considera "necessário que os portugueses compreendam que estamos numa situação de alarme e que cada um pode ser atingido por esta epidemia".

Este surto "alimenta-se da globalização e da negligência" e Portugal "não está à margem" do resto do mundo, lembra.

David Justino considera que o Governo "tem sido bem-sucedido" na forma como está a lidar com o a situação do novo coronavírus em Portugal. "Às vezes há contradições, declarações corrigidas, mas não é importante" no panorama global.

A responsabilidade do Governo é de preparar a opinião publica sem gerar alarme social, um "ponto de equilíbrio que não é fácil", assume.

Ouça aqui o programa Almoços Grátis na íntegra 00:00 00:00

Com Anselmo Crespo

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19