"Série de trapalhadas." CDS não compreende como Governo escolheu militar para liderar SEF

João Almeida © Manuel de Almeida/Lusa

Por Ana Sofia Freitas com Cátia Carmo 18 Dezembro, 2020 • 18:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O CDS, sem pôr em causa a competência profissional do tenente-general Botelho Miguel, ex-comandante da GNR, não consegue perceber como é que Eduardo Cabrita escolheu um militar para liderar uma força policial civil como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Luís Francisco Botelho Miguel foi anunciado esta sexta-feira pelo ministro da Administração Interna como sucessor de Cristina Gatões à frente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o que de imediato causou indignação do sindicato por se tratar de um militar.

João Almeida, deputado do CDS, sublinha que é óbvio para qualquer pessoa que conheça a estrutura da Administração Interna que uma polícia civil não deve ser liderada por um militar.

"Isto são uma série de trapalhadas de um ministro que está de cabeça perdida a tentar salvar a sua posição. Algo que neste momento, para nós, não tem salvação possível. É óbvio, para qualquer pessoa que tenha passado pelo Ministério da Administração Interna, que a nomeação de um militar para uma força ou serviço de segurança civil é matéria de polémica", explicou à TSF João Almeida.

Ouça as declarações de João Almeida 00:00 00:00

O deputado também notou que no anúncio que foi feito por Eduardo Cabrita ao início da tarde desta sexta-feira, sobre o novo diretor do SEF, o ministro da Administração Interna sublinhou que a escolha teve luz verde do primeiro-ministro.

"Qualquer coisa que o ministro agora faça tem de envolver o nome do primeiro-ministro porque o próprio tem consciência da fragilidade que neste momento o atinge. Isto é muito negativo para o sistema de forças e para as forças e serviços de segurança portugueses, que precisam de estabilidade", acrescentou o deputado do CDS.