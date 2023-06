Serra da Estrela "ao abandono" e a "recicladora de milhões" do Governo. Os relatos que chegam ao PCP

Manteigas Manteigas, 29/08/2022 - Impacto dos incêndios nas populações da Serra da Estrela. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 20 Junho, 2023 • 14:14

Na Serra da Estrela, ouvem-se relatos de que o Governo deixou "ao abandono um ícone nacional" e os apoios para fazer face aos prejuízos do incêndio de há quase um ano tardam a chegar. Os deputados comunistas ouviram as lamentações de habitantes e agricultores do concelho de Manteigas, e apontam o dedo "à recicladora de milhões" do Governo de António Costa.

A expressão "recicladora de milhões", em jeito de crítica aos constantes anúncios do Executivo socialista, é da autoria do deputado comunista João Dias em conversa com o agricultor Pedro Melo, produtor de leite de cabra, que lamenta os sucessivos atrasos na atribuição dos apoios do Governo.

Dez meses depois do grande incêndio que deixou a Serra da Estrela coberta de negro, o plano de recuperação "ainda não está no terreno" e, de acordo com o PCP, "devia ter havido mais celeridade".

Os deputados ouviram ainda Luís Melo, presidente dos Baldios de São Pedro, falar na sua "grande mágoa": "A Serra da Estrela, como um ícone nacional, está tão abandonada, precisamos de uma gestão ativa deste parque".