Sete mil polícias da PSP e GNR chegam à reforma nos próximos quatro anos

Haverá 3322 profissionais da GNR e de 3483 da PSP perto da reforma

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 06 Dezembro, 2019 • 09:19

Haverá menos sete mil agentes de segurança da PSP e GNR nos próximos quatro anos. É o que prevê o Governo, que justifica este cálculo com o final de carreira de 3322 profissionais da GNR e de 3483 da PSP durante esse período.

O Correio da Manhã noticia esta sexta-feira que a estimativa consta de um documento entregue pelo secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna aos sindicatos, para que se iniciem as negociações deste processo de reforma.

O secretário de Estado Antero Luís espera que a GNR e a PSP apresentem as suas propostas até 9 de janeiro, para que configurem num "plano plurianual de admissões" de forma a não comprometer os "níveis de operacionalidade".

A primeira versão deste plano será apresentada já durante o mês de janeiro, altura em que o Orçamento do Estado será discutido na especialidade. Antero Luís prevê que os pagamentos de retroativos de suplementos em férias do período entre 2010 e 2018 sejam feitos em quatro anos, com duas tranches anuais. No entanto, o secretário de Estado espera uma contraproposta até quinta-feira, e, sobre os suplementos remuneratórios, aguarda também sugestões até 16 de janeiro.

A data final para receber contributos para a nova Lei de programação de infraestruturas e equipamento das duas polícias é 13 de fevereiro. O documento apresenta ainda uma promessa de apresentação de proposta de um diploma sobre segurança e saúde no trabalho, para a respetiva ponderação sindical, para 5 de março.