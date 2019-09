Setor agropecuário "está preso ao passado" e ao negacionismo

"O único setor que está preso ao passado, que está agarrado às teorias do negacionismo é o setor agropecuário" © Hugo Delgado/Lusa

O setor agropecuário "está preso ao passado e agarrado às teorias do negacionismo", criticou esta segunda-feira o porta-voz do PAN, André Silva, acusando o setor de vetar mudanças para fazer face às alterações climáticas.

"O único setor que está preso ao passado, que está agarrado às teorias do negacionismo [em relação às alterações climáticas] é o setor agropecuário, que, no fundo, continua a vetar e a obstaculizar qualquer avanço e progresso no país nesta matéria", afirmou André Silva, que falava aos jornalistas durante uma ação de rua em Vila Nova de Gaia.

O porta-voz do PAN recordou que aquando da discussão em torno do roteiro para a descarbonização do país, o setor agropecuário foi o único que não aceitou os desafios, "que não são fáceis mas que têm que ser levados a cabo".

Questionado sobre as declarações que o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa, deu esta segunda-feira ao jornal i, em que criticou quem é contra a carne de vaca, referindo que não é "um periquito nem tubo de ensaio", André Silva disse que já está habituado a declarações "absolutamente desadequadas de pessoas como o presidente da CAP, que vive noutro tempo, que tem uma perspetiva negacionista, que não acompanha aquilo que são as evidências científicas em matéria de alterações climáticas e saúde pública".

"Lamento que alguém que ocupa um cargo tão importante, que representa o setor agrícola e agropecuário continue a manchar aquele que é um setor e um pilar importante da economia do nosso país", vincou, considerando que o diálogo com o setor "será mais dificultado" enquanto os seus representantes não chegarem "ao século XXI".

Apesar disso, o porta-voz do PAN acredita que, com os anos e "com as exigências dos novos agricultores", haja uma mudança de postura e "uma mudança para uma situação mais construtiva".

"A nossa mensagem é muito clara para todos os agricultores: Dialogamos e sentamo-nos com toda a gente e é importante debater uma agricultura, uma forma de produção de alimentos mais sustentável e que coloque menos agrotóxicos na nossa cadeia alimentar e que possa promover a saúde e não a doença", frisou André Silva, que está hoje em campanha no distrito do Porto, acompanhado pela cabeça de lista por este círculo eleitoral, Bebiana Cunha.