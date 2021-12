© Paulo Spranger/Global Imagens

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo é o novo chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA). Numa breve cerimónia, no Palácio de Belém, sem discursos, nem à saída foi possível ouvir o novo chefe do Estado-Maior da Armada. Henrique Gouveia e Melo recusou responder aos jornalistas, bem como aconteceu com o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, que apenas disse: "Vamos trabalhar."

A cerimónia ficou também marcada pela ausência do anterior chefe do Estado-Maior da Armada, Mendes Calado. O antigo CEMA tinha sido reconduzido para mais dois anos em fevereiro deste ano e o seu mandato terminaria em 2023.

Estiveram presentes na cerimónia de posse o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general Joaquim Nunes Borrego, e em representação do Exército esteve o Comandante das Forças Terrestres, tenente-general Martins Pereira.

Pela Marinha, esteve presente o vice-Chefe do Estado-Maior da Armada e ainda a mulher e filhos de Henrique Gouveia e Melo, nesta que foi a quarta vez que Marcelo Rebelo de Sousa deu posse a um CEMA desde que é chefe de Estado.

Na quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou a deliberação que propunha ao Presidente da República a nomeação do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo como chefe do Estado-Maior da Armada, em substituição do almirante Mendes Calado que seria exonerado. A proposta foi aceite por Marcelo Rebelo de Sousa.