No Dia da Europa, Pedro Marques esteve à conversa com a TSF em direto a partir do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Por Nuno Domingues com Carolina Rico 09 Mai, 2023 • 10:40

No Dia da Europa, Pedro Marques esteve à conversa com a TSF em direto a partir do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Pedro Marques considera a emergência da extrema-direita "muito danosa para a Europa". Em declarações na emissão especial de Dia da Europa da TSF no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o eurodeputado do PS considera que há partidos no poder em vários países que podem comprometer todo o projeto europeu.

"Estes partidos tentam disfarçar a ideia de anti-europeísmo, mas depois nas políticas concretas afastam-se dos valores europeus", condena.

"Não teremos uma Europa verdadeira, completa, enquanto continuar a morrer gente no Mediterrâneo. Isto está a acontecer, com muitos silêncios" e "muita inação dos partidos da extrema-direita europeia", lamenta o socialista.

Para Pedro Marques, não é possível alcançar "uma verdadeira democracia europeia" enquanto "partidos como o que gere os destinos da Polónia" (o nacionalista Lei e Justiça) ou líderes como o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, "conduzirem os destinos de países tão importantes como estes" e continuem "a minar o projeto europeu".

VEJA AQUI A EMISSÃO ESPECIAL DA TSF EM ESTRASBURGO