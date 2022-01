Silvano "perfeitamente convicto" da absolvição no caso das presenças fantasma

© Estela Silva/Lusa

O secretário-geral do PSD, José Silvano, diz-se "perfeitamente convicto" da sua absolvição no chamado caso "das presenças fantasma" no plenário da Assembleia da República. O Ministério Público pediu esta segunda-feira a condenação de Silvano, e da deputada social-democrata Emília Cerqueira por falsidade informática.

Questionado pelos jornalistas durante uma ação de campanha do PSD esta tarde, em Lisboa, José Silvano destacou que a acusação "foi feita no dia 17, quando decorrem as eleições", e a sentença só é conhecida no dia 2 de fevereiro, já depois das legislativas. "Tirem as vossas conclusões", assinalou.

Sobre o acesso ao computador do secretário-geral do PSD na Assembleia da República, José Silvano garante não deu qualquer ordem para alguém registar a sua presença.

"Entraram no meu computador com a minha password para consultar documentos", sublinhou.

"Quero é acabar com isto, que no dia 2 esteja completamente resolvido e que acabe com a minha absolvição", explicou.

Nas alegações finais do julgamento que decorre no Juízo Criminal de Lisboa, o MP aceitou em julgamento a narrativa da acusação e pediu a condenação dos dois deputados, mas sem quantificar a medida de pena ou a sanção a aplicar.