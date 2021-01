"Sim, existe uma alternativa ao Chega"

Carlos Guimarães Pinto © Sara Gomes/Global Imagens (arquivo)

Por Judith Menezes e Sousa 27 Janeiro, 2021 • 11:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Entrevistado esta manhã no Fórum TSF, a propósito das eleições presidenciais, Carlos Guimarães Pinto considerou "não é por se sentarem no mesmo lado da Assembleia da República que as forças políticas passam a ser da mesma família".

O fundador da Iniciativa Liberal lembra que existem "valores" e, numa crítica às posições assumidas pelo Chega, considera que é "vergonhoso que o PSD neste momento esteja de braços abertos como parece estar" para uma coligação com o partido liderado por André Ventura.

Carlos Guimarães Pinto à TSF: "Uma alternativa programática que é construtiva e não destrutiva." 00:00 00:00

Guimarães Pinto considera que o fenómeno André Ventura "atingiu nas eleições presidenciais o pico da popularidade" mas deve perder para o voto útil quando chegar a altura das legislativas. Por esta razão, o antigo líder da Iniciativa Liberal sublinha que o PSD que não deveria abrir a porta a negociações com o Chega, devendo antes trabalhar para mostrar que existe uma alternativa às políticas do PS e que não passa pelo Chega.

Ouça as declarações de Carlos Guimarães Pinto à TSF. 00:00 00:00

Carlos Guimarães Pinto foi o primeiro presidente da Iniciativa Liberal, tendo saído do cargo logo depois das legislativas de 2019, e lidera, agora, o Instituto + Liberdade, uma nova organização "apartidária" sem fins lucrativos, para promover valores da democracia e da economia de mercado que vai ser lançado no dia 12 de fevereiro. Este Instituto conta com a participação de Adolfo Mesquita Nunes e de Carlos Moreira da Silva.