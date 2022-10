"Simulacro" sem "nenhuma novidade". BE não vê cedências do Governo para o Orçamento

Pedro Filipe Soares © Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

Depois da reunião do Bloco de Esquerda (BE) com o Governo, tendo em vista o Orçamento do Estado, Pedro Filipe Soares acusa o Executivo de "simular negociações" com a oposição, e não mostra interesse em voltar a sentar-se à mesa com os ministros de António Costa.

Em declarações aos jornalistas, depois de uma reunião que durou pouco mais de meia hora, o líder parlamentar do BE diz que o Governo não apresentou nenhuma novidade, num Orçamento "que é mais parecido com as propostas da direita, do que com a esquerda".

"Um Orçamento de empobrecimento não pode ser uma solução, num momento em que a crise está a alastrar. Temos pessoas, por exemplo, a furtar latas de atum e leite porque não têm dinheiro para dar de comer às crianças", diz.

Pedro Filipe Soares garante que "não há qualquer novidade" e recusa "entrar em simulacros de negociações". Não estão novas reuniões marcadas com os partidos políticos e, da parte dos bloquistas, também não existe interesse.

"Não faz sentido estarmos a esperar coisas diferentes do que aquelas que estão em cima da mesa. O PS não fez nada ao enganado, ninguém acredita que o PS tropeçou na pen e trocaram a pen na Assembleia da República", acrescenta, numa alusão ao documento entre a Augusto Santos Silva.

Na quinta-feira, o Governo reuniu-se com o PCP, e os deputados-únicos: Rui Tavares e Inês Sousa Real. O Orçamento é debatido, na fase de generalidade, na próxima semana.