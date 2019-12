"Sinais não têm sido favoráveis." PAN não se compromete com o OE2020

© Raquel de Melo/TSF

Por Raquel de Melo com Gonçalo Teles 13 Dezembro, 2019 • 15:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PAN não se compromete com qualquer tipo de posição em relação à votação do Orçamento do Estado do próximo ano. O deputado André Silva explica que, se o Governo quer convergência com o partido, tem de dar sinais disso.

O primeiro ponto é, desde logo, o das políticas ambientais. "Devemos fazer uma avaliação daquilo que é o conjunto das propostas que o Governo vem apresentando e das propostas que podem acolher relativamente à proteção ambiental", sublinha o deputado.

O cenário não é solarengo para o Governo e, neste momento, "os sinais não têm sido favoráveis para que possa haver uma convergência com o PS", avisa.

Os deputados do PAN visitam, esta sexta-feira, o estuário do Sado, poucas horas depois do arranque das dragagens no rio. As obras começaram na última noite, depois do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada ter indeferido a providência cautelar apresentada pela SOS Sado.