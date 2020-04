Presidente da República ouviu os bancos sobre pandemia da Covid-19 © António Cotrim/Lusa

Por Inês André Figueiredo e Gonçalo Teles 06 Abril, 2020 • 19:07

Depois de uma reunião com os principais bancos, através de uma videoconferência, Marcelo Rebelo de Sousa acredita que "a situação da banca pode merecer a confiança dos portugueses", tendo em conta as medidas tomadas pelo Governo e a iniciativa das entidades bancárias.

O Presidente da República garante que a banca "está a acompanhar, com muita atenção, a situação do país" e que "tomou iniciativas para além da aplicação das medidas aprovadas pelo Governo", sublinhando que o estado de espírito é de "grande mobilização no sentido de ajudar a economia portuguesa num período que será difícil".

Motivado, e sem querer especificar os compromissos pedidos aos bancos, Marcelo Rebelo de Sousa apela a que possam ser já colocadas "no terreno medidas tomadas pelo Governo", mas também as iniciativas que cada entidade pretende oferecer aos portugueses, entre elas "sugestões concretas para a vida dos portugueses".

O chefe de Estado realçou ainda que os bancos enalteceram a "maturidade revelada pelos portugueses no mês de março em certas preocupações na sua relação com a banca", que "recorreram a moratórias para terem alívio da sua situação financeira ou para fazer poupança para o futuro".

Esta terça-feira, Marcelo recebe o presidente da Associação Portuguesa de Bancos e o Governador do Banco de Portugal.