"Situação muito preocupante." Ministra da Defesa espera que visita de Guterres à Rússia tenha bons resultados

Questionada pela TSF sobre uma eventual deslocação do primeiro-ministro a Kiev, a ministra da Defesa, Helena Carreiras, não quis responder e remeteu para o gabinete de António Costa, mas lembrou as visitas que estão previstas às tropas portuguesas na região.

"Sobre isso não lhe posso dizer nada, é perguntar ao primeiro-ministro, que já afirmou publicamente que visitará as tropas portuguesas na Roménia, no âmbito das atividades da aliança da NATO. O próprio Presidente da República já informou também que, um pouco mais tarde, estará de visita aos nossos militares", explicou à TSF Helena Carreiras.

A ministra da Defesa confessou que olha com muita preocupação para a guerra na Ucrânia, que tem impacto em toda a Europa, e fez votos para que a visita de Guterres tenha bons resultados.

"Há alguma esperança de que seja ainda possível acionar mecanismos diplomáticos. O secretário-geral da ONU desloca-se em breve à Rússia e à Ucrânia. Contudo, o receio é de que seja um conflito que se vá estender, com todas as consequências dramáticas que tem, sobretudo para o povo ucraniano, mas também para a segurança europeia. É uma situação muito preocupante, acompanhamos com toda a atenção porque sabemos que somos também nós que estamos envolvidos", acrescentou a ministra da Defesa.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, visitará Moscovo, na Federação Russa, no dia 26 de abril, onde irá encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Segundo nota enviada pelas Nações Unidas na sexta-feira, Guterres terá em Moscovo uma reunião de trabalho e um almoço com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, e será recebido pelo Presidente Vladimir Putin.

Foi também anunciado que António Guterres vai visitar a Ucrânia na próxima semana, após reunir-se em Moscovo com o Presidente russo Vladimir Putin, informou o porta-voz do líder da ONU.

