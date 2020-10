Siza Vieira afasta chumbo do Orçamento e mostra disponibilidade para negociar

Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital © Orlando Almeida/Global Imagens

Por José Milheiro 15 Outubro, 2020 • 15:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro de Estado e da Economia defende a bondade do Orçamento. À saída da reunião com os parceiros sociais, Pedro Siza Vieira afirmou que o documento do Governo vai fazer o seu caminho na Assembleia da República.

O número dois do Executivo socialista afasta o cenário de chumbo do Orçamento do Estado. A proposta pode ser melhorada e receber contributos dos deputados.

"O Partido Socialista tem no Parlamento mais 22 deputados do que todos os partidos de direita reunidos. Só há uma hipótese para este Orçamento não ser aprovado na generalidade, que é o Bloco de Esquerda e o PCP votarem contra. Há caminho para percorrer e disponibilidade do Governo", assume.

Na reunião com patrões e sindicatos, quase não se falou de salário mínimo nacional. O Governo apenas adiantou que o valor para 2021 ficará para um próximo encontro com os parceiros sociais.

Siza Vieira admite, ainda assim, que o salário mínimo nacional não terá uma progressão em linha com o aumento do ano passado, de 35 euros. "Reconhecemos que o aumento do salário mínimo pode representar um esforço para setores que estão com uma procura mais deprimida. Nesse sentido, estamos disponíveis para continuar a apoiar o emprego", garante o governante.

O Executivo assumiu, nas últimas semanas, que vai aplicar um aumento do salário mínimo em linha com o aumento médio da última legislatura, o que representa 23, 75 euros. O salário mínimo nacional passaria, nesse caso, para os 658,75 euros.