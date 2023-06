SNPVAC e administração da TAP acordam adicional ao prémio do acordo de empresa

Entre quarta e quinta-feira, o sindicato vai realizar duas sessões de esclarecimento aos associados © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e a administração da TAP acordaram o pagamento mensal de um adicional ao prémio de assinatura do Acordo de Empresa (AE), enquanto decorrerem as negociações.

"[...] Ficou acordado, entre as duas partes, o pagamento mensal de um valor adicional ao prémio de assinatura do Acordo de Empresa", lê-se num comunicado enviado aos associados do SNPVAC, a que a Lusa teve acesso.

O pagamento, que aguarda "luz verde" do Governo, terá efeitos a partir de 1 de julho, enquanto decorrerem as negociações.

Sem revelar qual o valor em causa, o presidente do SNPVAC, Ricardo Penarroias, fala numa compensação justa, num atraso que classifica como "normal".

"A verdade é que estamos a modernizar o atual documento, o atual acordo de empresa que existe desde 2006, mas mesmo a modernização de algumas cláusulas requer alguma limpeza para acabar com algumas dúvidas que tem havido ao longo dos anos no acordo, e é natural que isso aconteça, e isso precisa de algum tempo", explica o líder sindical em declarações à TSF.

Ricardo Penarroias salienta o "esforço gigante ao longo destes dois anos de acordo de emergência" por arte dos tripulantes de cabine, que sendo reconhecido, justificou esta "premiação".

Para o presidente do SNPVAC, a chegada a um entendimento é sinal de que "o bom senso imperou nas duas partes" e de que as negociações estão a correr melhor com o novo presidente da campainha aérea, Luís Rodrigues, uma situação que acredita que o Governo "vai ter em conta", pelo que não será esta a entidade a colocar "entraves".

Ricardo Penarroias não adianta uma data para o acordo de empresa ficar fechado, até porque as negociações ainda decorrem.

"O acabar com os cortes é algo que nós queremos há muito, acabar com o acordo de emergência é urgente, tem que haver uma atualização salarial, que é preciso não esquecer que é de 2006, a inflação é de dois dígitos e depois é a premissa da flexibilidade e conforme a flexibilidade da empresa haver uns certos acertos salariais", continuou.

A direção desta estrutura sindical e a administração da TAP estão a negociar um novo AE, mas, "apesar das conversações estarem a decorrer a um ritmo normal", não vai ser possível chegar a acordo dentro dos prazos inicialmente estipulados no protocolo de negociação.

Desta forma, as duas partes decidiram acordar o pagamento deste adicional.

Entre quarta e quinta-feira, o sindicato vai realizar duas sessões de esclarecimento aos associados para enquadrar este pagamento e "clarificar as suas especificidades".