SNS tendencialmente gratuito? Rio acusa PS de "criar narrativa", Costa mantém acusações

O secretário-geral do PS, António Costa, voltou esta segunda-feira a acusar o PSD de Rui Rio de querer que o SNS "deixe de ser tendencialmente gratuito", tendo sido acusado de volta, pelo líder do PSD, de estar a criar uma "narrativa".

No debate a nove, transmitido pela RTP em direto a partir do Cineteatro Capitólio, em Lisboa, com representantes das nove forças políticas que elegeram deputados nas anteriores legislativas, Rui Rio garantiu querer, precisamente, um "SNS tendencialmente gratuito".

"António Costa inventou a narrativa de que queremos pôr a classe média a pagar", explicou o líder social-democrata, que assinalou que o partido diz "em duas páginas" do programa eleitoral" que quer "um SNS tendencialmente gratuito. Por aí, não há dúvidas".

Rui Rio garantiu também que os sociais-democratas não querem "privatizar" o serviço nacional de saúde e recuperou a promessa de Costa, no sentido de atribuir um médico de família a todos os portugueses, para sublinhar que não foi cumprida.

O social-democrata apontou ainda a necessidade de negociar com os setores social e privado no sentido de garantir capacidade de resposta. O presidente do PSD quer um novo modelo de gestão para tornar "o serviço público tão eficaz quanto aquilo que o privado consegue ser".

"Tem de ter mais planeamento, mais organização. O dinheiro que lá está (nos hospitais) é muito e mal gerido", lamentou.

Na sua intervenção, António Costa aproveitou para atacar Rui Rio, defendendo que este "apresentou um projeto de revisão constitucional no sentido de que o SNS deixe de ser tendencialmente gratuito", uma acusação que já fizera no frente a frente com o social-democrata.

"Isto significa que a classe média passe a pagar no SNS", prosseguiu, antes de assinalar que "Rui Rio tem uma habilidade de disfarçar aquilo que está no programa", algo que disse dar "facilidade em entender-se com o IL, o Chega nos Açores e o CDS" ao adversário.

Sobre o tema da saúde em concreto, o secretário-geral do PS afirma que "no ano passado, apesar da pandemia, tivemos mais 2200 cirurgias do que em 2019, mais consultas hospitalares do que em 2019".

"Ainda em janeiro entraram ao serviço mais 2.200 médicos. Neste seis anos temos mais 21 mil profissionais de saúde no SNS", referiu, esclarecendo ter a intenção de "aplicar a parceria que temos com o setor social para responder à necessidade de uma população que está mais envelhecida".

Costa defendeu também que se deve "tornar atrativa a carreira de medicina geral e familiar".

