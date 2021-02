"Só um louco faria campanha" com o atual risco de contágio

Pedro Santana Lopes © Pedro Correia/Global Imagens

Pedro Santana Lopes reitera que as eleições autárquicas, previstas para setembro/outubro, devem ser adiadas devido ao risco de contágio face à pandemia de Covid-19.

"Acho que só um louco é que vai fazer campanha pelas coletividades todas se se mantiver o perigo de contágio" atual, afirma o ex-presidente das câmaras de Lisboa e Figueira da Foz em declarações no Fórum TSF, reiterando uma posição já assumida em entrevista ao Diário de Notícias.

Sem debates na televisão, a única forma de "passar a mensagem" nesta campanha é "correr as coletividades, as sedes e as casas das pessoas, bater às porta e fazer campanha de rua", algo que neste momento não é recomendável, aponta.

Questionado sobre a eventual candidatura uma câmara, Santana Lopes assegurou que ser ou não candidato é irrelevante neste caso. "Não tenho nenhum interesse especial" na defesa do adiamento das eleições, assegura, "é uma questão de bom senso".

Isto depois de já ter admitido ser de novo candidato nas autárquicas pelo seu antigo partido, o PSD, depois de se ter desfiliado do Aliança, partido que fundou em 2018.

Já esta quarta-feira, o presidente do PSD, Rui Rio, afirmou que o partido decidiu refletir sobre a possibilidade de um adiamento das eleições autárquicas, prometendo uma posição para "os próximos dias, enquanto o secretário-geral adjunto do PS José Luís Carneiro considerou a questão "prematura".

Rui Moreira defendeu esta quinta-feira no Fórum TSF que faria sentido adiar as autárquicas, mas considera que devem ser mantidas em 2021.